تقرير صادم.. 1000 وفاة كل ساعة بسبب ارتفاع ضغط الدم في العالم

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن تقرير صادم صادر عن منظمة الصحة العالمية، يؤكد أن نحو 1000 شخص يفقدون حياتهم كل ساعة على مستوى العالم نتيجة مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.



وأشار شعبان إلى أن هذا الرقم يعكس خطورة المرض الذي يُعرف بـ"القاتل الصامت"، نظرًا لأن الكثير من المرضى لا يكتشفون إصابتهم إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة مثل الجلطات القلبية أو الدماغية.

وطالب بضرورة الاهتمام بقياس ضغط الدم بانتظام، واتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة، تقليل الملح، ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن الوقاية المبكرة تسهم بشكل كبير في تقليل نسب الإصابة والوفيات عالميًا.