شيماء سيف تبهر الجمهور بإطلالة رشيقة مع عنبة

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها، وظهرت برفقة مطرب المهرجانات مصطفى عنبة.

ونشرت شيماء سيف الصور، عبر حسابها بموقع «استجرام»، حيث ظهرت خلالها بإطلالة كاجول بسيطة برفقة عنبة، وعلّقت قائلة: "أخويا الصغنن القمر".

تفاعل الجمهور مع الصور التي أظهرت خسارة وزن شيماء بشكل ملحوظ، وهو ما لفت انتباه الجمهور ، وجاءت أبرز التعليقات: "شكلك قمر اووووي بجد والألوان تحفة»، و*«عناااااب وشيماااااء»، عنبة مع طبق الفاكهة كله»، بجد برافو عليكي خسيتي جدا".



اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الجريء ليبرز جمال أنوثتها.