10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شيماء سيف رفقة يسرا في أحدث ظهور

شيماء سيف ويسرا
شيماء سيف ويسرا
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها، وظهرت برفقة الفنانة يسرا.

ونشرت شيماء سيف الصور، عبر حسابها بموقع «استجرام»، معلقة: “قلبي”.

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم بكلمات مؤثرة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على فيسبوك: “وحشتنا قوي يا هشام غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منورة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهون علينا مرارة الفراق يا حبيبي”.

وأضافت: “اللهم اجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، وارزقك جنة عرضها السماوات والأرض، ويجمعنا بيك في جنته”.

واختتمت يسرا: “فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم”.

شيماء سيف يسرا اخبار الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

