شيماء سيف رفقة يسرا في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها، وظهرت برفقة الفنانة يسرا.

ونشرت شيماء سيف الصور، عبر حسابها بموقع «استجرام»، معلقة: “قلبي”.

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم بكلمات مؤثرة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على فيسبوك: “وحشتنا قوي يا هشام غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منورة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهون علينا مرارة الفراق يا حبيبي”.

وأضافت: “اللهم اجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، وارزقك جنة عرضها السماوات والأرض، ويجمعنا بيك في جنته”.

واختتمت يسرا: “فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم”.