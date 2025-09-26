قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الرئيس السيسي: الاعتداءات على السفارات المصرية محاولات خبيثة من أهل الشر

الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات جديدة أن الاعتداءات على السفارات المصرية في الخارج ليست سوى محاولات خبيثة من "أهل الشر"، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تلتزم بمواقفها السلمية ولا تسعى للتآمر ضد أي طرف. كما شدد على أن مصر لا يمكن لأي جهة أن تضر بها أو تسيء إليها.

الرئيس السيسي: مصر حريصة على إنهاء الحرب في غزة والمساهمة في إعادة الإعمار
أوضح السيسي أن مصر تعمل بجدية وحرص على وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه مصر في مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية. كما أعرب عن رغبة مصر في المساهمة في إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على حماية أمنها الداخلي وخارج حدودها في الوقت ذاته.

السيسي: مصر لن تتأثر بمحاولات التآمر ولن تساوم على أمنها
وشدد السيسي على أن محاولات البعض النيل من مصر لن تترك أي أثر، موضحًا أن مصر عصية على الأذى بفضل وعي شعبها وصلابته. وأضاف أن الشعب المصري قادر على التصدي لأي محاولة تمس أمن الوطن، وأن الاعتداءات على السفارات لن تؤثر على عزيمة الدولة.

الرئيس السيسي: تحية للشعب المصري على وعيه وصلابته
وفي ختام تصريحاته، وجه السيسي تحية إلى الشعب المصري على وعيه الكبير وصلابته في مواجهة التحديات والمكائد، مؤكدًا أن الشعب المصري يسير بثقة نحو تحقيق أهدافه الوطنية رغم جميع المحاولات التي قد تحاول زعزعة استقراره.

الرئيس السيسي السيسي الأكاديمية العسكرية

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ميدو عادل

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

زوج شيماء سيف

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

