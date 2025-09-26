الرئيس السيسي: الاعتداءات على السفارات المصرية محاولات خبيثة من أهل الشر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات جديدة أن الاعتداءات على السفارات المصرية في الخارج ليست سوى محاولات خبيثة من "أهل الشر"، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تلتزم بمواقفها السلمية ولا تسعى للتآمر ضد أي طرف. كما شدد على أن مصر لا يمكن لأي جهة أن تضر بها أو تسيء إليها.

الرئيس السيسي: مصر حريصة على إنهاء الحرب في غزة والمساهمة في إعادة الإعمار

أوضح السيسي أن مصر تعمل بجدية وحرص على وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه مصر في مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية. كما أعرب عن رغبة مصر في المساهمة في إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على حماية أمنها الداخلي وخارج حدودها في الوقت ذاته.

السيسي: مصر لن تتأثر بمحاولات التآمر ولن تساوم على أمنها

وشدد السيسي على أن محاولات البعض النيل من مصر لن تترك أي أثر، موضحًا أن مصر عصية على الأذى بفضل وعي شعبها وصلابته. وأضاف أن الشعب المصري قادر على التصدي لأي محاولة تمس أمن الوطن، وأن الاعتداءات على السفارات لن تؤثر على عزيمة الدولة.

الرئيس السيسي: تحية للشعب المصري على وعيه وصلابته

وفي ختام تصريحاته، وجه السيسي تحية إلى الشعب المصري على وعيه الكبير وصلابته في مواجهة التحديات والمكائد، مؤكدًا أن الشعب المصري يسير بثقة نحو تحقيق أهدافه الوطنية رغم جميع المحاولات التي قد تحاول زعزعة استقراره.