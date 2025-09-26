الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد ولكنها قادرة على التصدي لأي تهديد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة مسالمة بطبعها، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح لأي جهة بالإضرار بها.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على أن مصر لا تسعى للتآمر ضد أي طرف، لكن أي محاولات للمساس بالوطن؛ ستواجه بالتصدي القوي.

الرئيس السيسي: الشعب المصري مسالم لكنه عصيّ على الإيذاء

وقال الرئيس السيسي إن الشعب المصري بطبيعته مسالم، إلا أنه لن يسمح بأي تهديد يمس أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن قدرة مصر على التصدي للأزمات كانت واضحة في مواجهة العديد من التحديات التي تعرضت لها في الماضي.

السيسي: أمانة الوطن وصموده بفضل الشعب المصري

أكد الرئيس السيسي أن صمود مصر واستقرارها لا يأتي فقط من قوتها العسكرية، بل من وعي الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأشار إلى أن مصر ستظل دائماً حريصة على الحفاظ على سيادتها وأمنها، مهما كانت الظروف.

الرئيس السيسي: لن ينجح أحد في التأثير على أمن واستقرار مصر

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس السيسي أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات والتهديدات الأمنية، وأنه لا يمكن لأحد التأثير على مسارها أو إلحاق الأذى بها.