الرئيس السيسي: صلابة المصريين يجب أن تكون قائمة على فهم ووعي
الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل
الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا حيويًا في الوساطة لإنهاء حرب غزة
رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس
الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية
رئيس الهيئة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة
القبض على شخص تعاطى المخدرات في الشارع بالجيزة
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما ودراسة متأنية لكل خطوة
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه
إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض
توك شو

الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف الأساسي من الأكاديمية العسكرية، يتجاوز تدريب الضباط، ويمتد إلى تطوير وتأهيل الإنسان المصري بمختلف تخصصاته، رجلاً كان أو امرأة؛ ليكون مؤهلاً لمواجهة تحديات المستقبل.

الرئيس السيسي: الأكاديمية تهدف إلى تخريج قادة يمتلكون القدرات المعرفية والجسدية

وأضاف السيسي، خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، داخل مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، يشمل “تطوير المهارات المعرفية والجسدية”؛ لضمان أن يكون الخريجون على مستوى عالٍ من الجاهزية لمختلف المهام التي قد تواجههم في المستقبل.

تطوير البنية التحتية الرقمية جزء من تطوير الإنسان

أشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم إنشاؤه من منشآت وبنية تحتية رقمية داخل الأكاديمية، هو جزء أساسي من تطوير الإنسان المصري، مؤكدا أن هذه المرافق تُسهم في إعداد الجيل الجديد من الضباط، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي: القوات المسلحة تسهم بشكل رئيسي في أمن واستقرار الدولة

في سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وأن هذا الدور لا يقتصر على حماية الحدود فقط؛ بل يشمل تعزيز استقرار مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل معاً كمنظومة مترابطة.

أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرار مصر

أكّد الرئيس السيسي أن المؤسسات الوطنية تعمل جنبا إلى جنب، فأي خلل في مؤسسة واحدة؛ قد يؤثر بشكل كبير على باقي المؤسسات، مما يجعل من الضروري الحفاظ على التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية.

الرئيس السيسي السيسي الأكاديمية العسكرية

