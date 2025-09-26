السيسي: نحن مسالمون لكننا لسنا ضعفاء ولا يستطيع أحد إيذاء مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ فجر اليوم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية اليوم، إننا نعمل بكل إخلاص من أجل وقف الحرب، وإدخال مساعدات إلى غزة، قائلا: موقفنا واضح إحنا مسالمين صحيح.. ولكن بفضل الله محدش يقدر يأذي مصر.

وتابع الرئيس السيسي: حريصون على عدم توسع التطورات في غزة ووقف الحرب بكل حرص وإخلاص، ونعمل على إدخال المساعدات دون الدخول في صراع؛ حفاظا على أرواح المصريين.

واستكمل الرئيس السيسي، أننا مسالمون.. لكن لا أحد يتصور أننا ضعفاء أو يستطيع إيذاء مصر.