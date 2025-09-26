قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUAبالتعاون مع بنك التنمية الافريقي والذي يشهد انتقال رئاسة المنظمة الى جمهورية مصر العربية ، والاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس إتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية ، يعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "افريقيا وتحديات التحول الطاقي " ويستمر على مدار الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر ،وذلك فى اطار الإلتزام المصرى بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في أفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

بدأت اليوم الجمعة الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر وإجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد لمناقشة جدول الاعمال ، وتنعقد غدا السبت الجمعية العامة بحضور كافة اعضاء المنظمة من شركات الكهرباء، ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية 
 وأحد المنصات الهامة التي تجمع كافة الاطراف المعنية بصناعة الطاقة في أفريقيا، حيث يتم التشاور والتباحث حول القضايا والفرص والتحديات في قطاع الكهرباء والطاقة، ويجمع الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، وصناع السياسات ، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الاقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في إفريقيا

ويتم افتتاح المؤتمر على المستوى الوزاري صباح الاربعاء المقبل بالقاهرة ويناقش عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والإستدامة لشركات الطاقة الافريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة ، وكذلك بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة  والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، بالاضافة إلى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضاً تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في افريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء ،

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء فى أفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، موضحا ، علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي. موضحا الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى مصر ، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية،

ويذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA) يستهدف منذ إنشاؤه  دعم تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الأفريقية عن طريق الربط الكهربائى بين شبكات البلدان الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة بما يضمن المصلحة المشتركة لكل الأعضاء  وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، وتشجيع صناعة مهمات الكهرباء داخل إفريقيا

