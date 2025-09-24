قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
أخبار البلد

لتأهيل وتقييم قائدي المركبات.. وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية

محمد الاسكندرانى

شهد وزير العمل محمد جبران، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، و ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد ممثلًا في المركز المصري للقيادة الآمنة، بشأن تقييم وتأهيل قائدي المركبات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفي إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية للحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكافة صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين.


وقع البروتوكول عن وزارة العمل وائل عبد الصبور قطب، مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية  هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد.
وشهد توقيع البروتوكول من جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية: اللواء وليد فودة، مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، ومن جانب الوزارة: د. محمد صلاح، باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني.
ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بجودة النقل من خلال تعزيز إمكانيات ومهارة السائقين، وتوحيد معايير تقييم قائدي المركبات والفنيين ورفع كفاءتهم عبر برامج تدريبية معتمدة، وتأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل وتقليل معدلات حوادث الطرق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
ويتضمن بروتوكول التعاون قيام المركز المصري للقيادة الآمنة بتنفيذ الاختبارات والتقييمات الفنية لقائدي المركبات، وتوفير المقيمين والمعدات الفنية اللازمة، فيما تلتزم وزارة العمل بمتابعة عمليات التقييم، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن الاتحاد، وتسهيل سبل التعاون مع الجهات ذات الصلة.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ، ووضع خطة عمل وجدول زمني للبرامج التدريبية، وضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التقييم، إلى جانب إصدار تقارير دورية تُرفع لرئاسة الطرفين.

وزير العمل رئيس اتحاد الغرف السياحية مصر السياحة العمل

آودي
محافظ الشرقية
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
ليلى زاهر
