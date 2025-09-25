قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص

عملة مصرية
عملة مصرية
أ ش أ

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للفتيات، بالتعاون مع شركتين للقطاع الخاص في إطار جهودها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أتاحت الوزارة 60 فرصة عمل .

وأوضحت مدير عام التشغيل بالوزارة هبه أحمد -في تصريح اليوم الأربعاء - أن فرص العمل متاحة للحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، وبشرط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، مع التمتع بمهارات تواصل جيدة، ويفضل وجود رخصة قيادة خاصة.

وأكدت أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

ودعت وزارة العمل الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرص المتميزة.
 

وزارة العمل فرص وزارة العمل مجالات جديدة

