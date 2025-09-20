فرص عمل بالأردن ..قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي اعلنتها وزارة العمل فتح باب التقديم على 9 فرص عمل جديدة في الأردن، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

فرص عمل

تفاصيل فرص العمل المتاحة بالاردن

3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون، على ماكينات الطباعة والقص، بشرط توافر خبرة سابقة في تشغيل الماكينات الخاصة بإنتاج الكرتون.

6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، على خطوط تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة، مع ضرورة الإلمام بمتابعة التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 5 أيام عبر الرابط الرسمي: (https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index).

استخراج جواز السفر للسفر إلى الخارج

بالتزامن مع إعلان هذه الوظائف، يتزايد بحث المواطنين عن خطوات استخراج جواز السفر بطريقة صحيحة، خاصة مع إتاحة وزارة الداخلية خدمة التقديم الإلكتروني عبر موقعها الرسمي لتسهيل الإجراءات وتجنب التعامل مع مكاتب وسيطة.

خطوات استخراج جواز السفر عبر الإنترنت

الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

رفع صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

تحميل 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

تقديم شهادة الجيش أو الموقف من التجنيد للذكور.

رفع شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة قيد للطلاب.

إرفاق وثيقة الزواج للإناث في حال إثبات اسم الزوج.

سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام الجواز.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة للقصر.

شهادة مؤهل دراسي أو قيد للطلاب.

شهادة التجنيد للذكور.

قسيمة الزواج للمتزوجات.

3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

رسوم استخراج وتجديد جواز السفر

إصدار جواز السفر لأول مرة: 375 جنيها لمدة 7 سنوات.

تجديد جواز السفر: 500 جنيه.

في حالة عدم وجود مؤهل دراسي: رسوم إضافية 400 جنيه.

جواز السفر المستعجل 2025

تزايد الإقبال على استخراج الجواز المستعجل بعد توفير خدمة التقديم الإلكتروني من المنزل لتسريع العملية.

الجواز المستعجل يتم تسليمه خلال 48 ساعة.

الجواز الفوري يتم تسليمه خلال 24 ساعة فقط.

يمكن التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية أو من خلال مكاتب وأقسام الجوازات حسب محل الإقامة، مع تقديم المستندات الرسمية وسداد الرسوم المقررة.

و بإمكان الراغبين في السفر سواء للعمل أو لأغراض أخرى، إنهاء كافة إجراءات استخراج جواز السفر بسهولة، سواء بالطريقة الإلكترونية أو عبر المكاتب المختصة، بما يواكب التوسع في فرص العمل الخارجية التي تعلنها وزارة العمل بشكل مستمر.