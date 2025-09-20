قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بالأردن ..قدم الآن

فرص عمل
فرص عمل
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي اعلنتها  وزارة العمل فتح باب التقديم على 9 فرص عمل جديدة في الأردن، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

فرص عمل

تفاصيل فرص العمل المتاحة بالاردن

3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون، على ماكينات الطباعة والقص، بشرط توافر خبرة سابقة في تشغيل الماكينات الخاصة بإنتاج الكرتون.
6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، على خطوط تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة، مع ضرورة الإلمام بمتابعة التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 5 أيام عبر الرابط الرسمي: (https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index).

استخراج جواز السفر للسفر إلى الخارج

بالتزامن مع إعلان هذه الوظائف، يتزايد بحث المواطنين عن خطوات استخراج جواز السفر بطريقة صحيحة، خاصة مع إتاحة وزارة الداخلية خدمة التقديم الإلكتروني عبر موقعها الرسمي لتسهيل الإجراءات وتجنب التعامل مع مكاتب وسيطة.

خطوات استخراج جواز السفر عبر الإنترنت

الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
رفع صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.
تحميل 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
تقديم شهادة الجيش أو الموقف من التجنيد للذكور.
رفع شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة قيد للطلاب.
إرفاق وثيقة الزواج للإناث في حال إثبات اسم الزوج.
سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام الجواز.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة للقصر.
شهادة مؤهل دراسي أو قيد للطلاب.
شهادة التجنيد للذكور.
قسيمة الزواج للمتزوجات.
3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

رسوم استخراج وتجديد جواز السفر

إصدار جواز السفر لأول مرة: 375 جنيها لمدة 7 سنوات.
تجديد جواز السفر: 500 جنيه.
في حالة عدم وجود مؤهل دراسي: رسوم إضافية 400 جنيه.

جواز السفر المستعجل 2025

تزايد الإقبال على استخراج الجواز المستعجل بعد توفير خدمة التقديم الإلكتروني من المنزل لتسريع العملية.

الجواز المستعجل يتم تسليمه خلال 48 ساعة.
الجواز الفوري يتم تسليمه خلال 24 ساعة فقط.

يمكن التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية أو من خلال مكاتب وأقسام الجوازات حسب محل الإقامة، مع تقديم المستندات الرسمية وسداد الرسوم المقررة.

و بإمكان الراغبين في السفر سواء للعمل أو لأغراض أخرى، إنهاء كافة إجراءات استخراج جواز السفر بسهولة، سواء بالطريقة الإلكترونية أو عبر المكاتب المختصة، بما يواكب التوسع في فرص العمل الخارجية التي تعلنها وزارة العمل بشكل مستمر.

وزارة العمل فرص عمل الأردن أسواق عمل خارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

رئيس سوريا أحمد الشرع

أحمد الشرع: سوريا قد توقع قريبا اتفاقا مع إسرائيل بوساطة أمريكية

مظاهرات عائلات الأسرى

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نجدد الدعوة للمشاركة في الاعتصامات

أرشيفي

بعربات مفخخة .. جيش الاحتلال يقصف مدينة غزة

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد