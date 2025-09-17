قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
أخبار البلد

انتهاء التقديم على فرص عمل بالإمارات برواتب 7 آلاف درهم

وزارة العمل
وزارة العمل

تنتهي اليوم عمليات التقديم على 50 فرصة عمل على مهنة التمريض داخل الامارات وفرتها وزارة العمل.

 وكانت الوزارة قد أعلنت عن الحاجة إلى 50 ممرض، وممرضة للعمل بوظيفة ممرض مرخص ويشترط الحصول على بكالوريوس تمريض ، وأن يتراوح السن ما بين 25 إلى 35 سنة ، وأن الراتب يتراوح بين 4000 إلى 7000 بحسب الخبرة والتخصص "حرجة-غير حرجة"، مع إتاحة توفير الإقامة بسكن المستشفى ، وخصم من 10 -15 % من الراتب، مع العلم أن كافة مصاريف الاستقدام ، وتذاكر السفر ، تتحملها المستشفى ،مع إمكانية التقدم علي الوظيفة للممرضين غير الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنه التمريض داخل دولة الامارات وبمجرد  التوظيف تقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم والرعاية للحصول على الترخيص الطبي الخاص بهم.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج ،وأن هناك تنسيق مستمر بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في هذا الشأن ، وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة بالإمارات وفرها مكتب التمثيل العمالي هناك برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

وقالت إنه علي من يرغب في التقدم لتلك الوظائف ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي :[email protected]

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالامارات

