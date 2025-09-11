اتحاد الغرف التجارية: التعاون مع تونس يوفر فرص عمل لشباب البلدين

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك رغبة صادقة للتعاون مع تونس، وأننا نأمل في شراكة حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب البلدين.

وأضاف الوكيل، خلال انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أن العمل يتم على تشجيع الاستثمار والتجارة، من أجل تعميق التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

وأوضح أنه سيتم نقل تجربة مصر في الإعمار، وأنه يتم نقل ما تم في المشروعات الكبرى، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وما تم في البنية التحتية، بهدف التصدير.

وأشار إلى أن ما يتم يعطي فرصة لزيادة التصدير للدول المجاورة، ونعمل على تفعيل اتفاقية أغادير، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية، لغزو الأسواق بالمنتجات المصرية والتونسية، وأنه يجب استغلال موقعنا المتميز من أجل التصدير.

وبثت القناة الأولى فيديو مباشرا لانطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملا مشتركا مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين، وقال: “نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وهذا رقم صغير.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، منذ قليل، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة العليا فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .

ويعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.