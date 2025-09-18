لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.. نائب محافظ الجيزة يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية بجرزا

التقى اليوم ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والمشرف العام علي المنطقتين الصناعتين (عرب أبوساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط )، بمستثمري المنطقة الصناعية جرزا بمركز العياط لبحث ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم وتذليل العقبات التي تواجه عمليات الانتاج.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بعقد سلسلة من اللقاءات مع مستثمري المناطق الصناعية بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بجذب استثمارات جديدة.

واستمع نائب محافظ الجيزة، خلال اللقاء الي شكاوي ومعوقات المستثمرين والمصنعين داخل المنطقة الصناعية .

وأكد نائب محافظ الجيزة، على ان ما يجري اليوم هو جني لثمار التعاون بين وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الجيزة مشيرا الي ان الدولة تتخذ كافة الاجراءات عمليا للتيسير على المصنعين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الشهابي، أن ما تشهده المنطقتين الصناعيتين من تغييرات ايجابية على أرض الواقع هي ثمرة لقاء السيد المحافظ والسيد النائب بالسيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل و الصناعة والتي تم عقبها تسعير الاراضي للمصانع القائمة ومع تكاتف كل اجهزة الدولة لتيسير كافة الاجراءات التمويلية للبدء الجاد في تقنين اوضاع المصانع بما يمثل انطلاقة حقيقية للمنطقتين الصناعية جرزا وعرب ابو ساعد، مشيرا الي ان المصنعين هم شركاء التنمية المصرية في المرحلة المقبلة وأن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين.

كما أكد نائب محافظ الجيزة، على حرص المحافظة على عقد اجتماعات مع ممثلي البنك الأهلي المصري خلال الفترة الحالية لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين والمصنعين قروض ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وأنشطتهم إيمانا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندس علي اليماني رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية جرزا، والمهندس علي سينجر رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف والمهندس عصام أبو العلا رئيس الجهاز التنفيذي لمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بجرزا، لمتابعة سير العمل ومعدلات الأنتاج والاطمئنان علي التسهيلات المقدمة للمستثمرين في إطار حرص المحافظة علي دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية .

وشملت الجولة تفقد أحد مصانع انتاج بطاريات السيارات ومصانع انتاج الطوب الأحمر، وأطلع نائب محافظ الجيزة، على خطوط الانتاج المختلفة داخل المصانع موجها بتقديم كافه أوجه الدعم لتذليل العقبات أمام المستثمرين.