محافظ الجيزة يسلم 21 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، بتسليم 21 عقدا من عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

وأشاد محافظ الجيزة، بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة لكونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في تحقيق الطمأنينة وشعورهم بالأمان والدفع بمعدلات الأداء وعرض تقرير يومي بما تم إنجازه.

حضر فعاليات تسليم العقود كلا من محمد نور الدين السكرتير العام، والمهندس ياسين سيد رئيس مركز ومدينة العياط، وعز شرباص رئيس مركز ومدينة أطفيح إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة.