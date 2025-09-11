فرص عمل بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط .. تعرف عليها

تُعلن مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط عن فتح باب الندب للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.

التخصصات المطلوبة

وهى مجموعه وظائف الخدمات الاجتماعية، مجموعة وظائف التنمية الإدارية، مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة ،مجموعة وظائف القانونية ،مجموعة وظائف الكتابية ، مجموعة وظائف الفنية ،مجموعة وظائف الحرفيه ( سائقين - وجميع الحرف )، مجموعة وظائف الخدمات المعاونة بجميع الدرجات الوظيفة.



كما جاء في الإعلان أنه لا يشترط سن معين أو درجة وظيفية محددة.

وأوضح الإعلان ان أماكن العمل بديوان مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط وبالإدارات الإجتماعية وبالوحدات الاجتماعية الموجودة بالمراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة دمياط .

تقدم الطلبات بمديرية التضامن الإجتماعي بدمياط - ادارة الموارد البشرية.