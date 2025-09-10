القضاء على قوائم الانتظار.. استئصال غضروف قطني لمريضة بمستشفى دمياط العام

نجح فريق طبي بمستشفى دمياط العام من إنقاذ حياة مريضة تعاني من الام متكررة بالفخذ بعد اجراء عملية استئصال غضروف قطني.

وفي اطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في جراحات المخ والاعصاب، تم تجهيز المريضة لاجراء العملية حيث تم تثبيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة واستئصال الغضروف ، والحالة الان مستقرة وبصحة جيدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط، وبناء على تعليمات السيد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.