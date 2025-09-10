قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصور الثقافة تشارك بورش فنية ولقاءات توعوية في دمياط

قصر الثقافة
قصر الثقافة
زينب الزغبي

 شارك فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان بتنفيذ فعاليات يوم الفلاح المصرى الـ٧٣،  بعدد من المقرات والمديريات داخل المحافظة.

حيث تم في هذا السياق عقد محاضرة بمقر الجمعية الزراعية بكفر سعد بعنوان "الفلاح وموسم حصاد الأرز وكيفية المحافظة عليه"، ضمن أنشطة قصر ثقافة كفر سعد، موضحا أوقات الزراعة والتى تبدأ من مايو وأيضا عمليات الحصاد من أغسطس وتستمر حتى أكتوبر، وبالأخص بمناطق الدلتا "الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية"، كما تم استكمال اللقاء بعدة نقاط أهمها انه بمجرد استخدام أفضل الأصناف للزراعة مع استخدام أسمدة جيدة واتباع جدول الرى، لايبقى إلا الحصاد والتخزين الجيد من خلال اختيار المكان بجودة تهوية وتعبئته فى شكائر جديدة للحماية من التعفن والحشرات .

استكمالا لذلك تم انعقاد ورشة حكى لبيت ثقافة السرو، بعنوان "عيد الفلاح وقانون الإصلاح الزراعى"، جاءت لتوضح، أن القانون صدر عام ١٩٥٢ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، للقضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين،كما أوضحت أيضا جهود الدولة حاليا من خلال عدة مبادرات "حياة كريمة، تطوير القطن، إنتاج التقاوى والبذور محليا، تحسين سلالات الماشية" التى ساهمت فى تطوير وتحسين حياة القرى والريف .

هذا إلى جانب عدة محاضرات اخرى منها "الفلاح ودوره فى المجتمع" ، لرواد جمعية الرعاية المتكاملة لأسر الايتام، ضمن انشطة مكتبة ميت الخولى الثقافية، واخرى عن "الزراعة وتأثيرها على البيئة، للرواد بالحديقة المركزية، ضمن انشطة قصر ثقافة دمياط الجديدة،فضلا عن ورشة فنية لرواد مكتبة الروضة بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد الفلاح" .

علاوة على ذلك ، شارك قصر ثقافة الطفل بورشة فنية ضمن نادى الموهوبين بحضانة كاندى لعمل"إطارات تصوير العودة إلى المدرسة"وذلك بمساعدة عدد من مدربات الفن التشكيلي.

دمياط محافظ دمياط قصر الثقافه احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

المنتخب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

الزمالك

حقيقة تعديل عقد نجم الزمالك للفئة الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد