قصور الثقافة تشارك بورش فنية ولقاءات توعوية في دمياط

شارك فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان بتنفيذ فعاليات يوم الفلاح المصرى الـ٧٣، بعدد من المقرات والمديريات داخل المحافظة.

حيث تم في هذا السياق عقد محاضرة بمقر الجمعية الزراعية بكفر سعد بعنوان "الفلاح وموسم حصاد الأرز وكيفية المحافظة عليه"، ضمن أنشطة قصر ثقافة كفر سعد، موضحا أوقات الزراعة والتى تبدأ من مايو وأيضا عمليات الحصاد من أغسطس وتستمر حتى أكتوبر، وبالأخص بمناطق الدلتا "الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية"، كما تم استكمال اللقاء بعدة نقاط أهمها انه بمجرد استخدام أفضل الأصناف للزراعة مع استخدام أسمدة جيدة واتباع جدول الرى، لايبقى إلا الحصاد والتخزين الجيد من خلال اختيار المكان بجودة تهوية وتعبئته فى شكائر جديدة للحماية من التعفن والحشرات .

استكمالا لذلك تم انعقاد ورشة حكى لبيت ثقافة السرو، بعنوان "عيد الفلاح وقانون الإصلاح الزراعى"، جاءت لتوضح، أن القانون صدر عام ١٩٥٢ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، للقضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين،كما أوضحت أيضا جهود الدولة حاليا من خلال عدة مبادرات "حياة كريمة، تطوير القطن، إنتاج التقاوى والبذور محليا، تحسين سلالات الماشية" التى ساهمت فى تطوير وتحسين حياة القرى والريف .

هذا إلى جانب عدة محاضرات اخرى منها "الفلاح ودوره فى المجتمع" ، لرواد جمعية الرعاية المتكاملة لأسر الايتام، ضمن انشطة مكتبة ميت الخولى الثقافية، واخرى عن "الزراعة وتأثيرها على البيئة، للرواد بالحديقة المركزية، ضمن انشطة قصر ثقافة دمياط الجديدة،فضلا عن ورشة فنية لرواد مكتبة الروضة بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد الفلاح" .

علاوة على ذلك ، شارك قصر ثقافة الطفل بورشة فنية ضمن نادى الموهوبين بحضانة كاندى لعمل"إطارات تصوير العودة إلى المدرسة"وذلك بمساعدة عدد من مدربات الفن التشكيلي.