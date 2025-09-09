عصام الحضري يعلن دعمه لنادي كفر البطيخ بدمياط

صرح الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط،في بيان صادر عنها اليوم ، أن الكابتن عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي وأحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية، اعلن عن دعمه الكامل لنادي كفر البطيخ الرياضي.

ووجّه الحضري الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمناً جهود الوزارة في دعم الأندية الشعبية وتوسيع قاعدة الممارسة، وتطوير الحركة الرياضية بمصر.

كما أثنى الحضري على الأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدور البارز الذي تقوم به في تطوير الحركة الرياضية والشبابية بالمحافظة، مؤكداً أن دعمه لنادي كفر البطيخ يأتي إيماناً منه بضرورة الوقوف بجانب الأندية الشعبية والجماهيرية وكل أندية محافظة دمياط التي تُعد مصنعاً للمواهب الكروية.

وفي هذا السياق اعلن الدكتور محمد فوزي تنظيم مباراة استعراضية كبرى تجمع بين نجوم قدامى كرة القدم بدمياط ونجوم مصر القدامى، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الأندية الشعبية وتعزيز الروابط بين رموز الرياضة والجماهير الدمياطية.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من أبرز نجوم الكرة السابقين، لتكون احتفالية رياضية وجماهيرية كبرى تليق بمحافظة دمياط وعشاق كرة القدم.