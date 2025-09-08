دفعة جديدة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بدمياط

تسلمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وتبلغ الدفعة التي تم تسلمها ٢ طن، وتأتي في إطار التعاون المشترك بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتحت رعاية محافظ دمياط. حضر التسليم الشيخ هاني السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بدمياط، وممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي.

​وتعتبر هذه هي الدفعة الثالثة التي يتم تسليمها هذا العام، وبذلك يرتفع إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي في محافظة دمياط حتى الآن إلى ٦ طن، مما يساهم في دعم ومساعدة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة.

​ويأتي هذا العمل في إطار حرص وزارة الأوقاف على إيصال خير الأضاحي إلى مستحقيها، وتكثيف جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس الدور المجتمعي للوزارة في تحقيق التكافل الاجتماعي.