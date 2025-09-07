تعليم دمياط يناقش آلية سد العجز بالمدارس

​عقد ياســـر عمــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا هامًا مع موجهي عموم المواد الأساسية والخدمات والتنسيقات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة، وذلك بحضور إيهاب النشرتي وكيل المديرية والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير الشؤون التنفيذية والدكتورة رحاب الإبراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

​ركز الاجتماع على مناقشة إمكانية قبول طلبات نقل وندب المعلمين بهدف سد العجز في مختلف المدارس على مستوى المحافظة.

وفي هذا الصدد، وجه الأستاذ" ياســر عمــار" بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات النقل والندب، مع التأكيد على مراعاة الحالات المرضية الحرجة للمعلمين المتقدمين.

​وأوضح "وكيل الوزارة" أن النظام الإلكتروني لتقديم طلبات النقل والندب بين الإدارات التعليمية، الذي تم تطبيقه هذا العام، حقق نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المعلمين.

حيث وفر هذا النظام الكثير من الوقت والجهد عليهم، كما قلل من أعباء التنقلات الداخلية التي كانوا يتحملونها سابقًا.

وأضاف "عماره" أن الرد على الطلبات، سواء بالقبول أو عدم الإمكانية، أصبح يصل إلكترونيًا لكل معلم، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل المتقدمين.

​وأشار ""عمــــاره" إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحول الرقمي الذي تشهده محافظة دمياط في كافة المجالات، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

مؤكدًا أن "تعليم دمياط" يسعى دائمًا لتبني أحدث التقنيات لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، مما يساهم في بناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة.