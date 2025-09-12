برلماني: شراكة مصر مع البنك الدولي تعزز ثقة المستثمرين وتخلق فرص عمل

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن تصريحات الحكومة بشأن شراكة البنك الدولي في دعم الإصلاح الاقتصادي، بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،مؤكدة أنها ستسهم في تحسين إدارة الدين العام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية.



وأوضح " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الشراكة ستعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.



جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.

و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم جهود تمويل التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود الحالية المبذولة لحوكمة الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك.