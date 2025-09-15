محافظ كفر الشيخ: تمويل ميسر لتوفير فرص عمل ونشر ثقافة العمل الحر للشباب

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، سبل تعزيز الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وتتنوع بين الدعم المالي وغير المالي، بهدف مساندة أصحاب المشروعات، وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المحاسب محمود سردينة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

واستعرض اللقاء آليات توفير القروض الميسرة بفوائد منخفضة لإقامة مشروعات جديدة للشباب، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ودعم الأفكار الابتكارية، وتوسيع قاعدة العمل الحر.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين الشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة.