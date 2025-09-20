يشهد سعر الذهب في مصر اليوم، السبت 20 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات محلات الصاغة، حيث سجلت أسعار الأعيرة المختلفة مستويات قريبة من أسعار الأمس مع تحركات طفيفة محدودة، متأثرة بأداء الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار محليا.

ويواصل الذهب احتفاظه بمكانته كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن وسيلة آمنة للادخار أو اقتناء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل 5674 جنيها للبيع و5651 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 5201 جنيه للبيع و5180 جنيها للشراء.

عيار 21 الأكثر تداولا وصل إلى 4965 جنيها للبيع و4945 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 4256 جنيها للبيع و4239 جنيها للشراء.

عيار 14 بلغ 3310 جنيهات للبيع و3297 جنيها للشراء.

عيار 12 سجل 2837 جنيها للبيع و2826 جنيها للشراء.

الأونصة سجلت 176490 جنيها للبيع و175779 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب وصل إلى 39720 جنيها للبيع و39560 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار بلغت 3684.94 دولار.

أسعار الذهب أمس، الجمعة 19 سبتمبر 2025

عيار 24 سجل 5611 جنيها للبيع و5589 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 5144 جنيها للبيع و5123 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 4910 جنيهات للبيع و4890 جنيها للشراء.

عيار 18 بلغ 4209 جنيهات للبيع و4191 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 3273 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء.

عيار 12 بلغ 2806 جنيهات للبيع و2794 جنيها للشراء.

الأونصة سجلت 174535 جنيها للبيع و173824 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب وصل إلى 39280 جنيها للبيع و39120 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار بلغت 3652.84 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا

يظل عيار 21 الأكثر طلبا في السوق لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 بفضل نقائه وقيمته المرتفعة.

ويحافظ عيار 18 على شعبيته بين الشباب نتيجة تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى، في حين تبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأنسب للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتحدد أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها حركة الأونصة في الأسواق العالمية، وتغيرات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه المؤشرات ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية سواء بالارتفاع أو التراجع.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف إلى الأسعار المعلنة مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب العيار ونوعية التصميم، إضافة إلى رسوم دمغة ثابتة.

وتعد هذه التكاليف غير قابلة للاسترداد عند إعادة البيع، حيث يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

ومع استمرار حالة الاقتصادي عالميا بهذا الشكل، يظل الذهب خيارا آمنا للمواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم وضمان استقرارها على المدى الطويل.