الداخلية تكشف تفاصيل جريمة السطو على عاملين بشركة ذهب وسرقة 11 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من 4 عاملين بإحدى شركات "الإتجار بالذهب" 2 منهم مصابان بكدمات وجروح بالجسم، بأنهم عقب إستلامهم مبلغ مالى 11 مليون جنيه "قيمة بيع ذهب" من مسكن مالك الشركة محل عملهم والكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مستقلين سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم متوجهين لمقر الشركة "كائنة بدائرة قسم شرطة القطامية" فوجئوا بسيارتين ملاكى يستقلهما عدد من الأشخاص بإعتراض طريقهم والتوقف أمام الميكروباص وقيامهم بتحطيم زجاجه بالكامل والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 12 شخص "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 4 سلاح أبيض - 2 سيارة - دراجة نارية).

وبمواجهتهم إعترف أحدهم بأنه نظراً لسابقة عملة كمنادى سيارات بذات المنطقة إختمرت فى ذهنه سرقة المذكورين لعلمه بحملهم مبالغ مالية كبيرة ، فإتفق مع باقى المتهمين حيث قاموا بتتبع المجنى عليهم وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.