مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن

كشفت الفنانة التشكيلية مها جميل عن تفاصيل مبادرة "ذهب أسوان" التي تحولت لاحقًا إلى "ذهب مصر"، مؤكدة أن الهدف منها هو توظيف الفن التشكيلي في تجميل المدن المصرية وإبراز هويتها البصرية.

وقالت مها جميل، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المبادرة انطلقت من أسوان وحققت نجاحًا كبيرًا، مما دفع وزارة الثقافة لتبنيها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، على أن تبدأ المرحلة الأولى من القاهرة.

وأشارت إلى أن وزير الثقافة قرر عقد لقاء مع القائمين على المبادرة لتعميمها على مستوى الجمهورية تحت مسمى "ذهب مصر"، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

أوضحت أن فكرة المبادرة بدأت بتجسيد ملامح أهل النوبة الأصيلة على جدران المباني، ثم تطورت لتشمل توثيق ملامح المصريين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، مؤكدة أن الهدف ليس رسم أشخاص بعينهم بل إبراز الهوية الجماعية للمجتمع.