بعد نجاحها في أسوان… وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “ذهب مصر” لتجميل الواجهات بجداريات تحمل الهوية المصرية بالتعاون مع التنمية المحلية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالفنانين التشكيليين مها جميل وعلي عبد الفتاح، صاحبي مبادرة “ذهب أسوان”، وذلك عقب انتهاء عملهما في تجميل واجهات أربع عمائر بطريق المطار بمدينة أسوان برعاية محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وأعلن وزير الثقافة عن انطلاق مشروع “ذهب مصر” بالتنسيق الكامل مع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، حيث ستكون المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مؤكدًا أن اختيار العاصمة للانطلاقة الأولى يعكس رمزيتها كقلب الثقافة المصرية ومركز إشعاع فني وحضاري.

وأكد وزير الثقافة أن المبادرة تمثل نموذجًا متميزًا لتوظيف الفن في إعادة صياغة الهوية البصرية للمدن المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الفن التشكيلي ليكون جزءًا من المشهد العمراني والحياة اليومية للمواطنين. وشدد على أن الوزارة ستوفر كافة أشكال الدعم من خلال قطاع الفنون التشكيلية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع الفنانين خطة العمل المستقبلية، التي تتضمن تنفيذ المشروع في مختلف المحافظات وفق خطة استراتيجية تبدأ باختيار مواقع محورية مثل المداخل الرئيسية والواجهات المطلة على الطرق السياحية.

وتشمل الخطة تنظيم ورش تدريبية للشباب في كل محافظة قبل التنفيذ، لإعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على الاستمرارية، مع الالتزام بالمعايير الفنية باستخدام خامات عالية الجودة تتحمل الظروف المناخية، والحفاظ على الهوية الخاصة بكل مكان مع إضفاء لمسة معاصرة.

كما وجه الوزير بإصدار دليل إرشادي رسمي من الوزارة يوضح الضوابط والمعايير الفنية للمشروع، وضمان متابعة الأعمال وصيانتها مستقبلًا.

وأشار الوزير إلى أن الأثر المستهدف من المشروع يتجاوز البعد الفني ليشمل إعادة الاعتبار للفن الجداري في الفضاء العام، وإضفاء طابع جمالي على المدن بما يعزز من جاذبيتها السياحية، فضلًا عن إشراك المجتمعات المحلية والشباب في صياغة المشهد البصري لمحيطهم، وإبراز المشروع كأحد عناصر القوة الناعمة لمصر.

وفي هذا السياق، قال الفنانان التشكيليان مها جميل وعلي عبد الفتاح: يحمل مشروع "ذهب مصر "رؤية شاملة لإحياء الهوية البصرية للمدن المصرية، وإبراز خصوصية كل محافظة بروح معاصرة، وهدفنا أن تكون كل مدينة بمثابة متحف مفتوح يروي قصتها ويعكس حضارتها، والفن هو أداتنا لنقل هذه الرسالة للأجيال القادمة.”

واختتم الوزير اللقاء مؤكداً أن نجاح مشروع “ذهب مصر” يمثل رسالة ثقة في قدرة الفن على التغيير، ويجعل من المبادرة نواة لتجربة كبرى تعكس هوية مصر الثقافية وتضيف إلى رصيدها الحضاري والإنساني.