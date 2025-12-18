انطلاق حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» من مدرسة سفاجا الثانوية بنات

أطلقت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر حملة توعوية بعنوان «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» من مدرسة سفاجا الثانوية بنات، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حفاظًا على البيئة البرية والبحرية.

ونظّمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، بالتعاون مع مكتب البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ندوة توعوية تناولت الآثار السلبية لاستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام على الصحة العامة والمقومات الطبيعية لمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة طالبات المدرسة، ضمن جهود رفع الوعي البيئي لدى النشء والشباب.

وشهدت الفعاليات تنفيذ حملة ميدانية تحت شعار «لا للبلاستيك»، تم خلالها تسليم مدينة سفاجا نحو 1500 كيس صديق للبيئة، تبرع بها برنامج «الغردقة الخضراء»، دعمًا للتوجه نحو بدائل آمنة وصديقة للبيئة، وتشجيع المجتمع المحلي على تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية الضارة.

وفي سياق متصل، نفّذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، ضمن خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الإعدادية والوفاء الابتدائية، تناولتا المخاطر الصحية والبيئية للبلاستيك أحادي الاستخدام، وتأثيره على البيئة البحرية والبرية بالبحر الأحمر.

واتسمت الندوات بتفاعل ملحوظ من الطلاب، حيث سادها حوار إيجابي ونقاش واعٍ عكس تنامي الوعي البيئي لدى المشاركين، وأبرز دور العملية التعليمية في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة ودعم السلوكيات الإيجابية تجاه القضايا البيئية.