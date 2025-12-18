قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محافظات

انطلاق حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» من مدرسة سفاجا الثانوية بنات

أطلقت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر حملة توعوية بعنوان «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» من مدرسة سفاجا الثانوية بنات، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حفاظًا على البيئة البرية والبحرية.

ونظّمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، بالتعاون مع مكتب البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ندوة توعوية تناولت الآثار السلبية لاستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام على الصحة العامة والمقومات الطبيعية لمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة طالبات المدرسة، ضمن جهود رفع الوعي البيئي لدى النشء والشباب.

وشهدت الفعاليات تنفيذ حملة ميدانية تحت شعار «لا للبلاستيك»، تم خلالها تسليم مدينة سفاجا نحو 1500 كيس صديق للبيئة، تبرع بها برنامج «الغردقة الخضراء»، دعمًا للتوجه نحو بدائل آمنة وصديقة للبيئة، وتشجيع المجتمع المحلي على تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية الضارة.

وفي سياق متصل، نفّذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، ضمن خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الإعدادية والوفاء الابتدائية، تناولتا المخاطر الصحية والبيئية للبلاستيك أحادي الاستخدام، وتأثيره على البيئة البحرية والبرية بالبحر الأحمر.

واتسمت الندوات بتفاعل ملحوظ من الطلاب، حيث سادها حوار إيجابي ونقاش واعٍ عكس تنامي الوعي البيئي لدى المشاركين، وأبرز دور العملية التعليمية في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة ودعم السلوكيات الإيجابية تجاه القضايا البيئية.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض?

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

