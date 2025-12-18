قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محافظات

تحرير 239 مُخالفة في حملات رقابية وضبط سلع مدعمة قبل تداولها بالسوق السوداء بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 239 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 170 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، أو عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، أو ميزان، وصرف بونات الخبز للمواطنين بالمخالفة للقواعد المقررة.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 22 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط أحد محال لبيع المشروبات الكحولية وتم التحفظ على مضبوطات مجهولة المصدر ومصادرتها، وضبط أحد المخابز الصادر بحقه قرار غلق، لقيامه بمزاولة النشاط والإنتاج بالمخالفة للقرار، وتم تحرير محضر بالواقعة، و ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم التحفظ على مضبوطات شملت (2 طن مكرونة، 200 كجم دقيق أبيض حر، 50 كرتونة شيبسي، 390 علبة سجائر، وكميات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك).

وفي قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، تم تحرير 33 محضرًا شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومخالفة تعليمات التشغيل.

أما في مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير 13 محضرًا، تضمنت محضرين لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، ومصادرة كميات من المواد البترولية، إلى جانب محاضر لإحدى محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم ممارسة النشاط لبعض مستودعات البوتاجاز.

