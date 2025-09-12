قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء| دهب تطلق حملة لتنظيف منطقة اللاجونا.. ورئيس شرم الشيخ يتابع طلبات المواطنين

ايمن محمد

أطلقت مدينة دهب، حملة مكبرة لنظافة منطقة اللاجونا بدهب وإزالة جميع المخلفات والتعديات على الاشغال 
كما عقد اللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ لقاء مع المواطنين فى مكتبه بشرم الشيخ لحل مشاكلهم.

تفاصيل الأخبار 
​أطلقت مدينة دهب حملة شاملة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات من منطقة اللاجون، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة والحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية في جنوب سيناء.
​تأتي هذه الحملة، التي جرت تحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمدينة وبتوجيهات من الدكتور  خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء، في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاع السياحي. استهدفت الحملة إزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة.

​تهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر العام للمنطقة والحفاظ على طابعها الحضاري، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى السكان والزوار بأهمية الحفاظ على البيئة الفريدة التي تتميز بها منطقة اللاجون.

​كما أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي  ضرورة استمرار حملات النظافة الدورية لتطوير مدينة دهب والحفاظ على جمالها ومقوماتها السياحية، باعتبارها واحدة من أهم وجهات السياحة البيئية والغوص في العالم، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة للزوار والمقيمين على حد سواء.

​عقد اللواء نادر علام  رئيس  مدينة شرم الشيخ اجتماعه الأسبوعي مع الأهالي، تطبيقاً لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. وخلال اللقاء، ناقش الحضور قضايا خدمية حيوية، أبرزها ملفا الإسكان و الإشغالات بهدف تلبية احتياجات المواطنين وفق الأطر القانونية.
​وتركزت معظم مطالب الأهالي على ملف الإسكان.

وأكد رئيس المدينة أن العمل جارٍ لتلبية هذه الطلبات، مشيراً إلى أن توجيهات المحافظ تتركز على توفير سكن دائم للمقيمين. وتعمل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع وزارة الإسكان على متابعة المشاريع السكنية القائمة، مثل مشروع الإسكان البديل في منطقة الرويسات، الذي يهدف إلى تحويلها من منطقة عشوائية إلى مجتمع سكني متكامل ومستدام.

​كما استمع رئيس المدينة لمطالب أخرى تتعلق بملفي الإشغالات وطلبات التصالح في مخالفات البناء. وأوضح للمواطنين أن لجنة فحص طلبات التصالح تعمل باستمرار، ضمن الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف الحيوي. 

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تسريع الإجراءات لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار، مع معالجة المشكلات العمرانية بآليات قانونية منظمة.

​وتُعد هذه الملفات (الإسكان، والتصالح في المخالفات، والإشغالات) جزءاً لا يتجزأ من خطة الإصلاح العمراني الشامل بمدينة شرم الشيخ، وتأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار رؤية مصر 2030. وتؤكد الأجهزة المحلية التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.
​وتأتي هذه الاجتماعات الأسبوعية كأحد أبرز محاور استراتيجية الحكومة للاتصال المستدام، التي تهدف إلى بناء قنوات حوار فعالة بين الدولة والمجتمع. وتُعد هذه اللقاءات منصة مفتوحة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مما يساهم في حل المشكلات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

