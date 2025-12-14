رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يجري جولة تفقدية موسعة بعدد من المواقع

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من مواقع الشركة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة محطة الجيزة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة بين السرايات، والتي تعمل بطاقة فعلية تبلغ 120 ألف متر مكعب/يوم، وتخدم مناطق بين السرايات، الدقي، ميدان الجيزة، منطقة جامعة القاهرة.

كما تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة معدات طوارئ الصرف الصحي وأسطول السيارات والمعدات، واطمأن على جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع الطوارئ والأزمات، ومتابعة أعمال التطهير والصيانة، وسحب مياه الأمطار، وصيانة شنايش الأمطار، للتأكد من قدرة الفرق على التعامل مع أي طوارئ بكفاءة عالية.

كما تفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بهضبة الأهرام، واطلع على منظومة إجراء التحاليل والفحوصات المعملية لمياه الشرب، موضحاً أن المعمل المركزي يقوم بإجراء العديد من التحاليل المتناهية الدقة للتأكد من جودة المياه التي تصل إلى المواطنين، من خلال قياس وتحليل عينات مياه الشرب على مدار الساعة، مشدداً على الالتزام الكامل بالمعايير القياسية المعتمدة، والدقة في نتائج التحاليل، لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والحفاظ على صحة المواطنين.

وشملت الجولة أيضاً رافع مياه الشرب بهضبة الأهرام، حيث تابع انتظام التشغيل وضغوط المياه، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة، والتدخل الفوري حال حدوث أي أعطال، لضمان استقرار الخدمة ووصول المياه بالكميات المناسبة للمناطق المخدومة.

وفي إطار تحسين مستوى التواصل مع المواطنين، تفقد رئيس الشركة مركز خدمة عملاء هضبة الأهرام، والذي يخدم مناطق هضبة الأهرام، مساكن ضباط الرماية، إسكان الشباب، وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي.

واطلع رئيس الشركة على آليات العمل داخل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل: سداد الفواتير، التعاقدات على مياه الشرب والصرف الصحي، تسجيل قراءات العدادات، إعادة فتح المياه، خدمة حبس المياه، استخراج شهادة بيانات، الاستعلام عن فواتير الاستهلاك، خدمة نقل ملكية الاشتراك، خدمة تصحيح الاسم أو العنوان، وخدمة استبدال قطر الوصلة أو العداد.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أهمية سرعة إنهاء الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وحسن استقبال المواطنين، وصيانة عدادات المياه مسبقة الدفع، وعمل الصيانة اللازمة لها، بما يسهم في رفع مستوى رضا العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، موجهاً رسالة للمواطنين بضرورة دفع الفواتير بانتظام لتجنب تراكم المديونيات، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وتابع المهندس محمد حفناوي أن الجولات التفقدية تأتي ضمن خطة الشركة للمتابعة المستمرة ورفع كفاءة التشغيل، والحفاظ على الأصول، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.