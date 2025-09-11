دهب تُطلق حملة مكبرة لتنظيف منطقة اللاجون

​أطلقت مدينة دهب حملة شاملة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات من منطقة اللاجون، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة والحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية في جنوب سيناء.

​تأتي هذه الحملة، التي جرت تحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمدينة وبتوجيهات من الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاع السياحي. استهدفت الحملة إزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة.

​تهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر العام للمنطقة والحفاظ على طابعها الحضاري، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى السكان والزوار بأهمية الحفاظ على البيئة الفريدة التي تتميز بها منطقة اللاجون.

​كما أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي ضرورة استمرار حملات النظافة الدورية لتطوير مدينة دهب والحفاظ على جمالها ومقوماتها السياحية، باعتبارها واحدة من أهم وجهات والغوص في العالم، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة للزوار والمقيمين على حد سواء.