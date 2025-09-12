قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025؛ استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وتضمن أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4860 جنيه للبيع و 4885 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم ، داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

ويستمر سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية مع مستهل تداولات اليوم دون تغيير.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب في  الصاغة

وشهد سعر الذهب في مصر أمس  مقدار 25 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مساء الأربعاء الأربعاء الماضي، مقدار 45 جنيه في المتوسط، ليصل معدل زيادته خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت 240 جنيه علي الاقل

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيه للبيع و 5582 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4860 جنيه للبيع و 4885 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4165 جنيه للبيع و 4187 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3630 دولا للبيع و 3631 دولار للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 3621 دولار.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المنتجين هبط إلى 2.6% في أغسطس مقابل 3.3% في يوليو، بينما ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.8% فقط.

هذه الأرقام، إلى جانب بيانات توظيف أضعف من المتوقع، عززت الرهانات على خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع ترجيحات بحدوث ثلاث تخفيضات مماثلة قبل نهاية العام.

رهانات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية

تترقب الأسواق اليوم بيانات إعانات البطالة ومؤشر أسعار المستهلك، الذي سيكون العامل الحاسم في توجيه التوقعات بشأن حجم وتيرة خفض الفائدة، ورغم أن أي قراءة قوية قد تدعم الدولار على حساب الذهب، إلا أن الرهانات على تيسير نقدي أكثر صرامة، إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، تظل عناصر داعمة للمعدن النفيس كملاذ آمن.

على الصعيد الدولي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه التجارية بفرض رسوم جمركية جديدة، في حين شهدت بولندا أول مواجهة مباشرة مع طائرات مسيرة روسية، ما يزيد من احتمالات التصعيد.

هذه التطورات قد تمنح الذهب دعمًا إضافيًا في حال استمرار المخاطر الجيوسياسية.

أسواق الأسهم في حالة صعود

في المقابل، دفعت المكاسب القياسية لمؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب مؤقتًا، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية جديدة، وقفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1% إلى مستوى قياسي الخميس.

