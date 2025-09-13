فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن توفير 50 فرصة عمل على مهنة التمريض ،داخل الامارات، تنفيذًا لاحتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات ASTER الطبية، بدولة الامارات، التي أعلنت عن رغبتها في استقدام هذه الفرص الجديدة.

وقالت الوزارة أنه مطلوب وبشكل عاجل 50 ممرض، وممرضة للعمل بوظيفة ممرض مرخص ،ويشترط الحصول على بكالوريوس تمريض ، وأن يتراوح السن ما بين 25 إلى 35 سنة ، وأن الراتب يتراوح بين 4000 إلى 7000 بحسب الخبرة والتخصص "حرجة-غير حرجة"، مع إتاحة توفير الإقامة بسكن المستشفى ، وخصم من 10 -15 % من الراتب، مع العلم أن كافة مصاريف الاستقدام ، وتذاكر السفر ، تتحملها المستشفى ،مع إمكانية التقدم علي الوظيفة للممرضين غير الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنه التمريض داخل دولة الامارات وبمجرد التوظيف تقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم والرعاية للحصول على الترخيص الطبي الخاص بهم.

أسواق عمل جديدة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج ، وأن هناك تنسيق مستمر بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في هذا الشأن ، وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة بالإمارات وفرها مكتب التمثيل العمالي هناك برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

رابط التقديم

وقالت إنه يمكن تقديم كافة البيانات من اليوم السبت الموافق 13 -9-2025 ولمدة 5 أيام ،وعلي من يرغب في التقدم لتلك الوظائف ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي :[email protected]