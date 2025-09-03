قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرص عمل ودعم للأرامل والمطلقات.. محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث مشكلات المواطنين

إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم لقاءً جماهيريًا بمدينة القناطر الخيرية، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص على تنظيمها بمختلف مدن المحافظة، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وشهد اللقاء حضورًا مكثفًا من أهالي القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، حيث تنوعت القضايا المطروحة بين اجتماعية وخدمية وإدارية.

واستعرض المحافظ عددًا من الطلبات والشكاوى، كان أبرزها توفير فرص عمل للشباب والفتيات في القطاع الخاص، إضافة إلى مطالب بعض الأرامل والمطلقات بالحصول على محلات تجارية لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث وجه المحافظ بدراسة هذه الحالات وتقديم الدعم المناسب لها.

كما بحث طلبًا لأحد الموظفين بشأن النقل من ديوان حي غرب شبرا الخيمة إلى مديرية الشباب والرياضة، وفقًا للوائح المنظمة.

وناقش المحافظ مشكلة مواطن مع القومسيون الطبي حالت دون حصوله على معاش رغم معاناته من أمراض مزمنة، ووعد بالتدخل لحلها، فضلًا عن شكوى عدد من المدرسين حول خصم حافز شهري من رواتبهم، حيث كلف المحافظ بفحص الموضوع واتخاذ ما يلزم لضمان حقوقهم.

وفي الشأن الخدمي، وجّه المحافظ بفحص قرارات غلق بعض مستودعات الغاز بمدينة قليوب وإمكانية تأجيل غلقها مراعاة لمصالح المواطنين. كما وافق على نقل تلميذين بين المدارس لتيسير ظروفهم الأسرية، أحدهما من مدرسة ميت حلفا إلى مدرسة طحا نوب، والآخر من مدرسة الشهيد محمد عبد اللطيف خفاجي بأبو الغيط إلى مدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالقناطر الخيرية.

كما استمع المحافظ لشكاوى بعض سكان عمارة بالقناطر الخيرية من قيام جيرانهم بتحويل شقق سكنية إلى محلات تجارية بالمخالفة للوائح، ووجّه بفحص الأوراق والتأكد من قانونية الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم، بما يحقق سرعة الاستجابة وحلولًا واقعية لمشكلاتهم.

