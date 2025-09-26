فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت دنيا سمير غانم ، مرتديه فستان أنيق باللون الازرق، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت دنيا سمير غانم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دنيا سمير غانم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة دنيا سمير غانم