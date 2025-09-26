لوك كاجوال.. بشرى تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت بشرى، مرتديه شورت قصير باللون الذهبي اللامع، ونسقت معه توب باللون الابيض اللامع أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بشرى، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت بشرى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بشرى