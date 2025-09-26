قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب.. لو عايز تصوت مع أسرتك في لجنة واحدة تعمل إيه؟
نجاة سائقها.. انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلي الطريق الإقليمي في المنوفية
برلماني: إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تمويلا مرنا وحوافز لدعم المنتج المصري
فرصة أخيرة.. هل يتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية 2026؟
الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
مرأة ومنوعات

لوك كاجوال.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
نهى هجرس

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت بشرى، مرتديه شورت قصير باللون الذهبي اللامع، ونسقت معه توب باللون الابيض اللامع أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بشرى، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت بشرى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بشرى 

بشرى صور بشرى اطلالات بشرى اخبار بشرى

