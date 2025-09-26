قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الرسمي مع ختام تعاملات الجمعة الموافق 26-9-2025 بدون أي تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك بمختلف الفروع والإدارات على مستوي الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتعطلت عمليات التداول على الدولار داخل السوق الرسمية نظرا لمواعيد إجازة البنوك والتي بدات اليوم وحتي مساء غدا السبت.

تحرك الدولار

مع انتهاء العمل في البنوك أمس الخميس فقد الدولار ما يقارب من 4 قروش جديدة من قيمته أمام الجنيه، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام العملات الأخري.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

متوسط السعر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،  HSBC،قناة السويس، نكست،مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك والتنمية الصناعية وسايب.

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

المزيد

