سعر الدولار اليوم الجمعة 26-9-2025 في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير.

الدولار يستقر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة بالتوازي مع إجازة البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

إجازة البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي المصري بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

الدولار ينخفض

وفقد الدولار مساء أمس ما يقارب من 4 قروش على الأقل علي مستوي البنوك مقارنة بما كان عليه الأربعاء الماضي .

مركز الجنيه يرتفع

مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الجنيه المصري مقدارا طفيفا وهو ما يعزز قلة الطب علي الطلب على العملة الأحنبية

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لآخر تحديث له اليوم نحو 48.05 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو في 48.05 جنيه للشراء و 48,15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة الإسلامي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد"

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس،نكست،مصر، الأهلي المصري،الإسكندرية".

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة