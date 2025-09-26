قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-9-2025 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير.

الدولار يستقر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة بالتوازي مع إجازة البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

إجازة البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي المصري بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

الدولار ينخفض 

وفقد الدولار مساء  أمس ما يقارب من 4 قروش على الأقل علي مستوي البنوك مقارنة بما كان عليه الأربعاء الماضي .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مركز الجنيه يرتفع

مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الجنيه المصري مقدارا طفيفا وهو ما يعزز قلة الطب علي الطلب على العملة الأحنبية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لآخر تحديث له اليوم نحو 48.05 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  في 48.05 جنيه للشراء و 48,15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة الإسلامي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو   48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس،نكست،مصر، الأهلي المصري،الإسكندرية".

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة

سعر الدولار أمام الجنيه الدولار يستقر إجازة البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

تنس الطاولة

ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

يانيك فيريرا

لاعب الزمالك السابق ينتقد فيريرا: الفوز على الجونة كان أولوية قبل القمة

رجال يد الأهلي

رجال يد الأهلي يواجه فريق سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد