الدولار يستقر أمام الجنيه المصري .. وأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.32 جنيهًا للشراء – 48.42 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري:

شراء: 48.13 جنيه

بيع: 48.23 جنيه

بنك مصر:

شراء: 48.13 جنيه

بيع: 48.23 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 48.13 جنيه

بيع: 48.23 جنيه

بنك الإسكندرية:

48.11 جنيهًا للشراء – 48.21 جنيهًا للبيع

بنك نكست NXT

: 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع

بنك البركة:

48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي:

48.16 جنيهًا للشراء –بنك الكويت الوطني:

48.09 جنيهًا للشراء – 48.19 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس:

48.16 جنيهًا للشراء – 48.26 جنيهًا للبيع



ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي صاحب أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 48.32 جنيهًا، بينما جاء السعر الأدنى لدى بنك الكويت الوطني عند 48.09 جنيهًا، وهو ما يعكس هامشًا محدودًا جدًا للفروق السعرية بين البنوك.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.