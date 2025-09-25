قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 25-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-9-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد الدولار مساء اليوم ما يقارب من 4 قروش على الأقل علي مستوي البنوك مقارنة بما كان عليه أمس الأربعاء .

مركز الجنيه يرتفع

مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الجنيه المصري مقدارا طفيفا وهو ما يعزز قلة الطب علي الطلب على العملة الأحنبية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لآخر تحديث له اليوم نحو 48.05 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  في 48.05 جنيه للشراء و 48,15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة الإسلامي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو   48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس،نكست،مصر، الأهلي المصري،الإسكندرية".

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة

أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي اليوم سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: اقتربنا من التوصل إلى صفقة بشأن غزة

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وكازخستان في نيويورك

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وكازخستان في نيويورك

واشنطن تفرض عقوبات على مواطن هايتي لتعريضه أهداف السياسة الخارجية وسلامة أمريكا للخطر

واشنطن تفرض عقوبات على مواطن هايتي لتعريضه أهداف السياسة الخارجية وسلامة أمريكا للخطر

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

دبي تسجل أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر 673 دولار وتدخل موسوعة جينيس

قهوة دبي الأغلى في العالم تدجل موسوعة جينيس
قهوة دبي الأغلى في العالم تدجل موسوعة جينيس
قهوة دبي الأغلى في العالم تدجل موسوعة جينيس

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد