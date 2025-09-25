قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة
نتنياهو: الاعتراف بـ فلسطين لا يلزم إسرائيل.. وموقفنا ثابت تجاه الصراع
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الاعترافات الدولية بفلسطين.. دعم سياسي عالمي يصطدم بواقع الاحتلال
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام الذي نتحدث عنه ؟ .. أنتم تصرون على قتل الأبرياء والأطفال من يقبل بهذا؟!
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل  اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر يوم الخميس

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (التنمية الصناعية،  العربي الأفريقي) نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك التجاري الدولي CIB نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، المصرف العربي) نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المتحد) نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك نكست لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( قطر الوطني، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، إتش إس بي سي HSBC، البركة، الشركة المصرفية الدولية، تنمية الصادرات ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدى أجريكول نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي ليسجل 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  نحو  48.10 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

48.27 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

48.16جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.

