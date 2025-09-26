تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

أُصيب 11 شخصًا، بينهم 6 سيدات، بحالة تسمم غذائي داخل إحدى شركات بيع المجوهرات بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك عقب تناولهم وجبة طعام داخل مقر العمل.

على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت إصاباتهم بين القيء، الإسهال، والتلبك المعوي.

تلقى، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، يُفيد بتلقي بلاغ بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى، يعانون من أعراض تسمم غذائي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الشركة الكائنة بشارع محيي الدين في منطقة الدقي، حيث تبين أن جميع المصابين يعملون داخل الشركة، وكانوا قد تناولوا وجبة غذائية مورّدة من أحد المطاعم المتعاقدة مع الإدارة، قبل أن يشعروا بالأعراض.

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على بقايا الطعام المشتبه به داخل الشركة، تمهيدًا لإرساله إلى الجهات المعنية لفحصه وتحليله.

التحقيقات والتحريات

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، حيث يقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال المصابين، والتواصل مع مسؤولي الشركة والمطعم المتعاقد، للتأكد من مدى التزام المطعم باشتراطات السلامة الصحية، وتحديد المسؤوليات القانونية.