إصابة 8 أشخاص بأعراض اشتباه تسمم غذائى في أسوان

تعرض 8 أشخاص بأعراض إشتباه ناتجة عن تسمم غذائى تمثلت فى القئ والإسهال وذلك بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وكانت قد استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي المصابين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينات لتحليلها بهدف تحديد مصدر حالة الإعياء.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من أنس . ع 11 سنة، وعمرو . ع 13 سنة، ومحمد . أ 26 سنة، وأحمد . ع 4 سنوات، وملك . أ 10 سنوات، ومالك . ع 7 سنوات، ومروان . م 14 سنة، وسلوى . ر 30 سنة، وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات المعملية المطلوبة .

حادث

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار بمدينة أسوان، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار مطحن أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار فى المنطقة سالفة الذكر وتم نقله إلى مشرحة أسوان بواسطة سيارة الإسعاف، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى محل الواقعة لمعاينته والوقوف على أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق إدفو / مرسي علم شمال شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق إدفو / مرسي علم في حدود المحافظة عند الكيلو 70.

وتبين بالتحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كلٍ من : شاذلي . س.ق 20 سنة، أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبد الرحمن . م 23 سنة، أصيب باشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد . م 12 سنة، أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس مع كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.