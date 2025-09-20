قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوهاج .. تسمم غذائي يصيب 5 أطفال من أسرة واحدة في طهطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد، نتيجة ادعاء تناولهم طعامًا فاسدًا بالمنزل، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول 5 أطفال أشقاء، مصابين بحالة قيء وإسهال واشتباه تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم:

  1. الطفلة سمية م. ر.، 11 سنة.
  2. الطفلة منار م. ر.، 9 سنوات.
  3. الطفلة جنا م. ر.، 8 سنوات.
  4. الطفلة مكة م. ر.، 6 سنوات.
  5. الطفل صلاح م. ر.، 4 سنوات.

وجميعهم يقيمون بذات الناحية، وأكدت التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا وجبة منزلية يشتبه في فسادها، مما تسبب في إصابتهم بأعراض إعياء شديد وقيء متكرر، فقام ذووهم بنقلهم على الفور إلى المستشفى.

وبسؤال والدهم، أقر بأن أبناءه تناولوا طعامًا داخل المنزل، وبعدها ظهرت عليهم الأعراض، نافياً وجود شبهة جنائية في الواقعة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان نتيجة الطعام.

وقام الفريق الطبي بالمستشفى بحجز الأطفال داخل قسم الأطفال، حيث خضعوا للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن حالتهم العامة مستقرة، ولا توجد مضاعفات خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة طهطا، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم طعام

