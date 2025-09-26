قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
وزير العمل يوجه بسرعة إجراءات تعويض العمال ضحايا حريق مصبغة غزل بالمحلة

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة ،مديرية العمل في محافظة الغربية بالتواجد الفوري في موقع حادث حريق نشب في الساعات الأولى من اليوم، بمصبغة “غزل البشبيشي” الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى"، تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى،ووفاة عدد من رجال الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء ،كما تسبب في ضحايا من الوفيات والمصابين .

وتوجه وزير العمل إلى أسر المتوفين بخالص التعازي ،وتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

وأكد نهاد عبدالمعطي مدير مديرية العمل بالغربية أن فريق عمل المديرية متواجد منذ الصباح الباكر بموقع الحادث ،وقال أن توجيهات وزير العمل، سرعة  اعداد تقرير عاجل  لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وزير العمل مصبغة “غزل البشبيشي مديرية العمل بالغربية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

بوستر المهرجان

مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

مهرجان الغردقة

غادة عادل ونيكول سابا.. بدء أولى ندوات مهرجان الغردقة لسينما الشباب

المنتصر بالله

زوجته اعتزلت لهذا السبب.. معلومات لا تعرفها عن المنتصر بالله في ذكري وفاته

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد