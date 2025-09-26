قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لم يتبق الكثير.. آخر موعد لسداد جدية حجز وحدات سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة الإسكان عن آخر موعد لسداد مبالغ جدية حجز وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7"، حيث سيكون الموعد النهائي هو يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الجاري. 

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في حجز وحدة سكنية ضمن هذا الطرح الثاني، البدء في سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في كافة المدن والمحافظات، حيث بدأت عملية السداد منذ الخامس من شهر سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذكرت أن هناك إمكانية للمواطنين لسداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية فترة الإعلان.

طرح سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

ما الوحدات السكنية المتاحة؟

يتضمن هذا الطرح من سكن لكل المصريين، 113 ألف وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة يتم طرحها لأول مرة و13,320 وحدة سابقة الطرح.

المساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات المواطنين. ويمكن الحصول على شقق جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز قدره 25 ألف جنيه، أو وحدات سكنية تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا مع مقدم قدره 50 ألف جنيه.

وفيما يلي الوحدات المتاحة لمختلف الفئات:

1- شقق بمقدم 25 ألف جنيه

تشمل هذه الوحدات 9,380 شقة تحت الإنشاء في عدة محافظات، مثل البحيرة والوادي الجديد والدقهلية وغيرها. كما توجد 12,630 شقة في محافظات أخرى مثل أسوان وبني سويف.

2- شقق لمن هم خارج الأولوية

بالنسبة لأولئك الذين لا ينتمون لفئة الأولوية، يمكنهم التقدم لحجز 34,133 وحدة تحت الإنشاء في مدن جديدة مثل أسوان الجديدة والعاشر من رمضان، فضلاً عن وحدات جاهزة للتسليم.

3- الإسكان الأخضر

يمكن للمواطنين أيضًا التقدم لحجز 54,792 وحدة سكنية تتميز بمفاهيم الإسكان الأخضر، والتي تتواجد في عدة مدن جديدة وتعد خيارًا مثاليًا لمن يهتمون بالاستدامة.

كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، يجب على المواطنين متابعة الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

1- الدخول على الموقع الرسمي.

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- ملء استمارة الحجز والإقرار المرفقين.

5- رفع الاستمارة والمستندات المطلوبة بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

وإذا واجه المواطن أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالإجراءات، يمكنه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، المتاح على مدار الساعة. 

وفي حال وجود أي رفض للطلبات بسبب عدم توافق الدخل أو الشروط الأخرى، يتوفر هاتف لخدمة العملاء على الأرقام 5777 – 5999 – 1188 – 090071117، من الأحد إلى الخميس.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين خطوات حجز سكن لكل المصريين 7 الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

برونو لاج

مدرب الأهلي الجديد.. من يقود الأحمر؟

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد