ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

احتفلت الفنانة ماغي بوغصن بعيد ميلاد نجلها ريانو، معبرة عن حبها الشديد له.

ونشرت ماغي بوغصن مجموعة صور جمعتها مع نجلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "كل سنة عيدك فرصة جديدة مليانة حياة، ابني وحبيبي وسندي بالحياة، ينعاد عليك بكل شي بيشبه قلبك وأحلامك.. والله يعطيك الصحة والسعادة والنجاح.. بحبك لتخلص الدني يا أغلى ريانو".

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن كانت قد كشفت لأول مرة عن تعرضها للخيانة في تجربة زواجها الأول، حيث أشارت إلى أن هذا السبب وراء انفصالها، بينما كشفت أيضًا عن معاناتها من الإصابة بورم خبيث بالمخ.

وقالت ماغي بوغصن، خلال لقائها ببرنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني على قناة «CBC»، إن زواجها الأول لم ينجح وقررت الابتعاد عنه من أجل البحث عن حياة جديدة في بيئة صحية.

وأشارت إلى أنها لا تحب الحديث عن تلك الفترة، كاشفة أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.

وكشفت ماغي أنها تزوجت مرة أخرى، ورزقت بشخص عوضها عن الأيام الصعبة التي عاشتها، وأكدت أن زوجها هو داعم كبير في حياتها، ووصفته بالصديق المقرب لها، حيث مر على زواجهما 22 عامًا.

وكشفت خلال لقائها أنها تعرضت للإصابة بورم خبيث في المخ، وكانت حينها تصور عملا كوميديا، مؤكدة أن الأمر كان صعبا للغاية عليها وجعلها تشعر بالمعاناة، وبعد انتهائها من التصوير تواصلت مع الأطباء، ونجحت في استئصال ذلك الورم بعد معاناة.