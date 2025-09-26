قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد فؤاد يواصل تألقه ويشعل احتفالات اليوم الوطني السعودي بالقاهرة

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد زاهر

يواصل النجم محمد فؤاد تألقه ويشعل اليوم الوطني السعودي بحفل ضخم داخل سباين على كورنيش النيل بالقاهرة بحضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي.


قامت بتقديم الحفل الإعلامية حليمة بولند التي أشعلت حماس الجمهور بمقدمة قصيرة مثيرة عن مشوار فؤش الفني بعدها تابعت الحفل وسط الجمهور وقامت بتصوير بعض المشاهد بهاتفها المحمول التي تبز تفاعل الحضور مع اغاني محمد فؤاد.

من جانيه حضر محمد فؤاد بصحبة ابن شقيقه إبراهيم فؤاد ومدير أعماله طارق العتر  وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح أشعل فؤش الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الغنائي.

قدم فؤش أغاني  ابن بلد ، ساعات بشتاق ،طمني عليك،الحب الحقيقي، كداب، ياعنيك ياغرامك، شاهدين عليه ، كامانانا ، حبيبي يا .. بالإضافة الي سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم وسط المزيد من آجواء البهجة الإثارة.


شارك في احياء الحفل ال dj العالمي مارتن وفى الختام  حرص فؤش على توجيه كلمة شكر لمنظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد خاصة أنهما اتاحا له فرصة المشاركة في إحياء اليوم الوطني السعودي من مصر قائلا : " من قلب القاهرة أوجه تحيه للشعب السعودي وان شاء الله منصورة السعودية ومصر والوطن العربى ودائما من نصر لنصر ومن نجاح لنجاح ".


وكان فؤش قد اختتم جولته الغنائية بالساحل الشمالي لصيف 2025 بسهرة غنائية ضخمة داخل سكاي العلمين الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

محمد فؤاد اليوم الوطني السعودي مصر

