الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد فؤاد يشعل حفل صيف ليالي العلمين الجديدة بحضور نجوم الفن .. شاهد

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد زاهر

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد سهرة غنائية ضخمة داخل سكاي العلمين الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

حضر فؤش بصحبة نجله عبد الرحمن والمطرب أحمد جوهر ومدير أعماله طارق العتر وكان فى إستقبالهم ميمي المنشاوي وسامح سعيد  منظما سهرات سكاي.

وأشعل فؤش الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها ابن بلد ، ساعات بشتاق ،طمني عليك،الحب الحقيقي، كداب، ياعنيك ياغرامك، شاهدين عليه ، كامانانا ، حبيبي يا .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل العديد من المواقف المثيرة المبهجة التي تفاعل معها الجمهور منها تقديم فؤش للمطرب أحمد جوهر وكشف قوة الصداقة بينهما منذ الثمانينات عندما كان يتحسس بداية مشواره الفني الذي بدأ مع دكتور عزت ابو عوف وفريق 4M ومرورا بالعديد من النجاحات والمواقف  الحياتية التي تواجد فيها جوهر كصديق وداعم وفي .. بعدها طلب من جوهر تقديم أغنيته الشهيرة "هات لي قلبك ده وانا اقوله" التي تفاعل معها الجميع.

كما حرص فؤاد علي توجيه كلمة ترحيب لعدد من الحضور من اصدقائه داخل الوسط الفني منهم المخرج طارق العريان و المنتج ومهندس الصوت هاني محروس واسرة المنتج نصر محروس وفايز اباظة وماجد هلال والفنان كابتن إيهاب الأسعد وحرمه.. وغيرهم من المشاهير.


وفي موقف طريف طلب أحد المعحبين من فؤش تقديم أغنية "قشر البندق" ليرد فؤاد عليه قائلا: " قشر البندق دي لحميد الشاعري  .. بس انا هنا علشان ابسطك لو عايز اغنيها هغنيها" وسط المزيد من اجواء البهجة والإثارة.

وقبيل انتهاء الحفل قدم فؤاد أغنيته الشهيرة أمريكا شيكا بيكا وعلق بعدها بكلمة قائلا: " إحنا من زمان بنحذر من أمريكا  .. بس  الكلام ده للناس للوقعت في فخ أمريكا مش لينا علشان اللي يجي جنبنا نقرقشه".

شارك في احياء الحفل ال dj العالمي مارتن وفى الختام  حرص فؤش على توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل ميمي المنشاوي الذي اتاح له وداع جمهوره في الساحل الشمالي بحفل مميز يختتم به جولةحفلاته لصيف 2025 التي ضمت العديد من الحفلات الناجحة.

محمد فؤاد العلمين الساحل

